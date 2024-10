Non deve avvicinarsi all’ex e alla figlia. Divieto violato, lui finisce ai domiciliari (Di venerdì 18 ottobre 2024) Doveva stare alla larga dalla ex moglie e dalla figlia. Non poteva contattare la donna né tantomeno vedere la figlia se non, eventualmente, secondo modalità protetta. L’uomo, invece, un 40enne tunisino, avrebbe più volte cercato di avvicinare l’ex coniuge, arrivando a minacciare e molestare sia la donna che il figlio di quest’ultima. L’intento delle ripetute molestie, secondo quanto denunciato, sarebbe stato, appunto, il tentativo di riuscire a incontrare la piccola nata durante la loro relazione, in violazione del provvedimento del Tribunale dei Minorenni dell’Umbria che, nel 2020, aveva disposto che eventuali incontri con la bambina dovessero avvenire solo in modalità protetta. Lanazione.it - Non deve avvicinarsi all’ex e alla figlia. Divieto violato, lui finisce ai domiciliari Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Doveva starelarga dex moglie e d. Non poteva contattare la donna né tantomeno vedere lase non, eventualmente, secondo modalità protetta. L’uomo, invece, un 40enne tunisino, avrebbe più volte cercato di avvicinare l’ex coniuge, arrivando a minacciare e molestare sia la donna che il figlio di quest’ultima. L’intento delle ripetute molestie, secondo quanto denunciato, sarebbe stato, appunto, il tentativo di riuscire a incontrare la piccola nata durante la loro relazione, in violazione del provvedimento del Tribunale dei Minorenni dell’Umbria che, nel 2020, aveva disposto che eventuali incontri con la bambina dovessero avvenire solo in modalità protetta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Mi dà grande gioia quello che fa mia figlia Anna Lou Castoldi a Ballando con Le Stelle. Se sa cantare e ballare lo deve a sua mamma Asia Argento” : parla Morgan - Poi ecco che arriva un riconoscimento per la mamma, Asia Argento: “Io ho contribuito in parte, perché con me è stata a stretto contatto nei primi quattro anni di vita, cioè in quel momento dell’ imprinting in cui si forma la personalità, il carattere, mentre per tutta la fase di crescita, in cui invece si acquisisce l’aspetto culturale, ci siamo persi di vista. (Ilfattoquotidiano.it)

Susanna Recchia scomparsa con la figlia di 3 anni - l'ex : «Lasciala sul sagrato della Chiesa - deve prendere le medicine» - Mirko, l'ex compagno di Susanna Recchia ? la mamma di Miane, provincia di Treviso, scomparsa con la figlioletta di tre anni ?, è disperato. Così come il... (Leggo.it)

“Spregevole che si parli così di mia figlia Ylenia - chi ha creato quel video si deve vergognare” : la rabbia di Romina Power dopo la nuova teoria - Soltanto due mesi fa, Al Bano si era scagliato contro lo stesso detective di cui sopra che a quanto pare è un ex agente dell’FBI. E come Ylenia quella ragazza, quella notte fu vista nuotare “a farfalla”. . L’ultimo avvistamento L’unica testimonianza considerata attendibile, rilasciata in tutti questi anni, è quella di Albert Cordova, guardiano notturno dell’Audubon Aquarium of the Americas. (Ilfattoquotidiano.it)