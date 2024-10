Noi siamo il ponte - Esposizione d'arte contemporanea (Di venerdì 18 ottobre 2024) In occasione della nona edizione di Rome Art Week 2024, la settimana dell'arte contemporanea a Roma, Cosarte Spazio Creativo presenterà come struttura partecipante l'evento ‘Noi siamo il ponte’ .'Noi siamo il ponte’ non è una semplice mostra ma un Progetto espositivo che mira ad evidenziare Romatoday.it - Noi siamo il ponte - Esposizione d'arte contemporanea Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) In occasione della nona edizione di Rome Art Week 2024, la settimana dell'a Roma, CosSpazio Creativo presenterà come struttura pcipante l'evento ‘Noiil’ .'Noiil’ non è una semplice mostra ma un Progetto espositivo che mira ad evidenziare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Acqua alta a Venezia, tutti i sistemi in azione: Mose, barriera, valvole. Piazza San Marco asciutta - Giovedì per la prima volta gli apparati in funzione contemporaneamente: «Ma l’incertezza allontana i turisti».I commercianti: oggi timori per la pioggia battente ... (corrieredelveneto.corriere.it)

Ornella Vanoni ricanta se stessa e pubblica Diverse - A poche settimane dal traguardo tagliato dei 90 anni, Ornella Vanoni pubblica Diverse, il nuovo progetto discografico fuori dal 18 ottobre per BMG. (ansa.it)

Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026: le finaliste - Sono Carrara (MC), Gallarate (VA), Gibellina (TP), Pescara e Todi (PG) le cinque finaliste per il titolo di Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. Il riconoscimento sarà conferito entro il 30 ... (metropolitano.it)