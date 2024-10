Serieanews.com - Milan gelato, tegola Camarda: i tifosi stentano a crederci

Leggi tutta la notizia su Serieanews.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) C’è preoccupazione in casaper quello che riguarda Francesco, attaccante classe 2008 della squadra rossonera considerato da tutti il bomber del futuro della nazionale italiana. Non è un momento facile in casacon i rossoneri che sono chiamati a riscattare il doppio ko contro Bayer Leverkusen e Fiorentina per cercare di rialzare presto la testa sia in campionato che in Champions League., c’è grande preoccupazione per Francesco(LaPresse) – serieanews.comLa ripresa delle ostilità dopo lo stop per le nazionali sarà un momento cruciale per la stagione dele la panchina di Paulo Fonseca con il club che si aspetta una rapida ripresa per cercare di rilanciare un’annata partita con il piede storto. Oltre alle problematiche legate ai risultati, in casac’è ansia per quello che riguarda Francesco