Unlimitednews.it - Migranti, Meloni “Non sono i giudici a stabilire se un Paese è sicuro”

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – “Penso che la decisione deidi Roma sia una decisione pregiudiziale, lo dimostra il fatto che alcuni di questiavevano criticato l’accordo con l’Albania ancora prima di entrare nel merito”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un punto stampa a Beirut, commentando la decisione della sezione Immigrazione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento deinel centro italiano di permanenza per il rimpatrio in Albania. “A colpire è il fatto che questa decisione deiè stata anticipata ieri da alcuni esponenti del Partito Democratico”, ha sottolineato. “La questione non è l’Albania” ma “è molto più ampia perché idicono che non esistono Paesi sicuri. Il problema è che nessuno potrà essere mai più rimpatriato”, ha aggiunto.