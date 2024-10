Linkiesta.it - Migliorare le tradizioni culinarie è possibile

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Al logoro binomio “tradizione e innovazione” che annoia critici e lettori gastronomici ci sono tante alternative. Una di queste ha a che fare con l’ambiente e le persone che lo abitano. Lo documenta la mostra “FE&L Food Energy & Life”, in calendario dal 15 al 30 ottobre al Corner MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo – di Roma. Il fotografo Gabriele Galimberti ha ritratto le prime tappe del progetto in Mozambico e Angola, documentando la ricerca svolta da Eni sulle, gli aspetti nutrizionali e i benefici legati all’adozione dei fornelli da cucina migliorati distribuiti alle comunità locali. Il progetto “Eni for Clean Cooking” racconta un nuovo modo di dar vita a piatti tradizionali sulle tavole delle popolazioni coinvolte da Eni.