Macellaio morì per il Covid, il Tribunale di Parma lo riconosce come infortunio sul lavoro

morì nel 2020 per le conseguenze del Covid-19 e il decesso è stato riconosciuto come infortunio mortale sul lavoro. Il Tribunale di Parma, accogliendo il ricorso, ha condannato l'Inail a corrispondere il relativo trattamento economico a favore degli eredi. L'uomo lavorava come un addetto alla macelleria in un punto vendita. A darne notizia è la Cgil che ha seguito la vicenda con il patronato Inca: funzionari e medici legali hanno ricostruito la vicenda e il giudice Ilaria Zampieri ha riconosciuto il nesso causale tra l'infezione e il lavoro. Il Tribunale ha infatti nominato un consulente tecnico che ha concluso ritenendo maggiormente probabile il fatto che il Macellaio avesse contratto il virus in ambito lavorativo.

