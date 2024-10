Ilnapolista.it - Luis Enrique come Ancelotti: «La vita privata dei calciatori? Dirigo una squadra di calcio, la privacy sta a loro»

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Paris Saint-Germain torna in Ligue 1 sabato sera contro lo Strasburgo.in conferenza stampa si mostra piuttosto tranquillo nonostante i passi falsi in Champions e in campionato. Le sue parole riportate da L’Equipe.: «Il rinnovo con il club? Nulla da dire al riguardo» Che atteggiamento dovranno adottare i giocatori contro lo Strasburgo e il suo gioco offensivo? «Non sarà una partita tranquilla contro lo Strasburgo. È impossibile, perché è unacon tanta qualità , la più giovane della storia della Ligue1, mi sembra. La mentalità del suo allenatore si vede. Segnano, pressano Sarà molto difficile». Il Psg si trovate in un momento un po’ più complicato a livello di risultati,sta affrontando questa situazionee il gruppo? «Una stagione non è lineare. Naturalmente vorremmo vincere ogni partita, ma questo non accadrà ».