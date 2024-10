LIVE – F1, GP Stati Uniti Austin 2024: le prove libere in DIRETTA (Di venerdì 18 ottobre 2024) La DIRETTA testuale delle prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti. La F1 raggiunge Austin, in Texas, per fare tappa sul circuito del COTA. Si tratta del diciannovesimo appuntamento della stagione 2024 e sarà il quarto weekend sprint di un calendario che ne prevede sei. Team e piloti avranno dunque una sola sessione di prove libere, prima di vedersi impegnati nella serrata programmazione che impone il fine settimana. Occhi puntati sul box Racing Bulls, dove Liam Lawson subentra a Daniel Ricciardo, licenziato dal team dopo il Gran Premio di Singapore. L’appuntamento per le prove libere è per venerdì 18 ottobre a partire dalle 19:30 italiane. Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo tutta la sessione, aggiornandovi in tempo reale su quanto avviene in pista. PER AGGIORNARE PREMERE F5 O FARE REFRESH LIVE – F1, GP Stati Uniti Austin 2024: le prove libere in DIRETTA SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Latestuale delledel Gran Premio degli. La F1 raggiunge, in Texas, per fare tappa sul circuito del COTA. Si tratta del diciannovesimo appuntamento della stagionee sarà il quarto weekend sprint di un calendario che ne prevede sei. Team e piloti avranno dunque una sola sessione di, prima di vedersi impegnati nella serrata programmazione che impone il fine settimana. Occhi puntati sul box Racing Bulls, dove Liam Lawson subentra a Daniel Ricciardo, licenziato dal team dopo il Gran Premio di Singapore. L’appuntamento per leè per venerdì 18 ottobre a partire dalle 19:30 italiane. Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo tutta la sessione, aggiornandovi in tempo reale su quanto avviene in pista. PER AGGIORNARE PREMERE F5 O FARE REFRESH– F1, GP: leinSportFace.

LIVE – F1 - GP Stati Uniti Austin 2024 : le qualifiche sprint in DIRETTA - La sessione non metterà in palio la pole position, assegnata solo al termine delle qualifiche tradizionali. Si tratta del diciannovesimo round del calendario 2024 e il quarto weekend di gara che prevede il format sprint. . Sportface. it è pronto ad accompagnarvi lungo tutta la sessione, aggiornandovi in tempo reale su tutto ciò che avviene in pista. (Sportface.it)

F1 - qualifiche GP Stati Uniti 2024 : programma - date e diretta tv - Gli utenti abbonati potranno inoltre usufruire delle dirette streaming messe a disposizioni da Sky Go e da NOW. The post F1, qualifiche GP Stati Uniti 2024: programma, date e diretta tv appeared first on SportFace. Il Circus torna in scena con diverse novità, dopo quattro settimane di stop. La F1 vola oltreoceano per il prossimo appuntamento del mondiale 2024: il Gran Premio degli Stati Uniti. (Sportface.it)

F1 - gara GP Stati Uniti 2024 : programma - date e diretta tv - I piloti sono chiamati a correre cinquantasei giri alla ricerca del successo, con i semafori che si spegneranno alle 21:00 italiane. The post F1, gara GP Stati Uniti 2024: programma, date e diretta tv appeared first on SportFace. In pista torna in scena il format sprint, che prevede due qualifiche e due gare, con un importante bottino di punti in palio. (Sportface.it)