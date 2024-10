Lecce: “clona” l’auto per pagare una sola assicurazione, stesso modello e stessa targa. Scoperto carrozziere (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’assicurazione auto in Italia ha raggiunto costi davvero molto elevati e per una famiglia può risultare complesso pagare l’RC auto di due veicoli. E così un carrozziere ormai in pensione, residente a Casarano in provincia di Lecce, ha ben pensato di clonare letteralmente la sua auto. Lui e la sua famiglia avevano così a disposizione due auto, ma pagavano un’unica polizza assicurativa. Il trucchetto però è stato Scoperto dai finanzieri che hanno sentito puzza di bruciato e hanno smascherato il marchingegno del carrozziere. Auto clonata, il trucchetto ingegnoso del carrozziere Avendo lavorato per decenni con auto e telai, per il carrozziere non deve essere stato molto complicato clonare letteralmente la sua auto, una Fiat Punto. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’auto in Italia ha raggiunto costi davvero molto elevati e per una famiglia può risultare complessol’RC auto di due veicoli. E così unormai in pensione, residente a Casarano in provincia di, ha ben pensato dire letteralmente la sua auto. Lui e la sua famiglia avevano così a disposizione due auto, ma pagavano un’unica polizza assicurativa. Il trucchetto però è statodai finanzieri che hanno sentito puzza di bruciato e hanno smascherato il marchingegno del. Autota, il trucchetto ingegnoso delAvendo lavorato per decenni con auto e telai, per ilnon deve essere stato molto complicatore letteralmente la sua auto, una Fiat Punto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lecce, carrozziere "clona" l’auto di famiglia per non pagare l’assicurazione - Utilizzando la sua esperienza, l'uomo ha acquistato una Fiat Punto da un demolitore e l'ha modificata rendendola identica all'auto originale: stesso modello, colore, targhe (contraffatte in vetroresin ... (news.fidelityhouse.eu)

Carrozziere clona la sua auto per pagare solo una polizza: vernicia una macchina da demolire e mette una targa in vetroresina - Un piano apparentemente perfetto per clonare l'auto di famiglia, così da poter circolare con due macchine usando la stessa polizza assicurativa. Una trovata che però ... (leggo.it)

Lecce, carrozziere in pensione clona la sua auto, ma paga una sola assicurazione - La fantasia non ha limiti. Lo sa bene un carrozziere in pensione residente a Casarano, in una cittadina del basso Salento, che aveva clonato la propria auto, una Fiat Punto, circolando così in città c ... (tg.la7.it)