Gaeta.it - L’associazione dei giovani imprenditori vitivinicoli italiani abbraccia la campagna “VitaeVino” a Roma

Adeiha ufficializzato il suo supporto alla", lanciata lo scorso ottobre. Questa iniziativa internazionale si propone di sensibilizzare i consumatori e i wine lovers sulla difesa del vino, soprattutto in un periodo in cui si registra una crescente critica nei confronti del consumo di alcol. Con l'appoggio del Consiglio Nazionale del, Agivi si pone come notizia di rilievo nel panorama vitivinicolo italiano. Origini e obiettivi della" Il progetto "" è stato avviato dalle principali organizzazioni European, tra cui il Comité Européen des Entreprises Vins , la Confédération Européenne des Vignerons Indépendants , Copa-Cogeca e l'European Federation of Origin Wines .