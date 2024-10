Juventus, Thiago Motta: “Fagioli e Weah recuperati, out Koopmeiners e McKennie” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Gli assenti? Lo sapete meglio voi di me: non ci saranno Koopmeiners, Bremer, Milik, McKennie, Gonzalez e Conceiçao che è squalificato”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio. recuperati invece Fagioli e Weah, che “saranno a disposizione” per la sfida di domani sera all’Allianz Stadium. “Chi giocherà nel ruolo di Koopmeiners? Vedremo, è chiaro che dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra la fase offensiva e quella difensiva”, ha concluso Motta. Motta: “Douglas Luiz è forte e sulla strada giusta, sono tranquillo” “Douglas Luiz? Ho parlato pochissimo con lui, però allo stesso tempo ho visto un bellissimo atteggiamento. Sta veramente bene, per i giocatori forti come lui certi momenti ‘di difficoltà’ servono sicuramente per vedere la reazione del giocatore e della persona. Lapresse.it - Juventus, Thiago Motta: “Fagioli e Weah recuperati, out Koopmeiners e McKennie” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Gli assenti? Lo sapete meglio voi di me: non ci saranno, Bremer, Milik,, Gonzalez e Conceiçao che è squalificato”. Lo ha detto il tecnico dellain conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio.invece, che “saranno a disposizione” per la sfida di domani sera all’Allianz Stadium. “Chi giocherà nel ruolo di? Vedremo, è chiaro che dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra la fase offensiva e quella difensiva”, ha concluso: “Douglas Luiz è forte e sulla strada giusta, sono tranquillo” “Douglas Luiz? Ho parlato pochissimo con lui, però allo stesso tempo ho visto un bellissimo atteggiamento. Sta veramente bene, per i giocatori forti come lui certi momenti ‘di difficoltà’ servono sicuramente per vedere la reazione del giocatore e della persona.

