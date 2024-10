Inter-news.it - Inter, senti Rolfes (DS Bayer Leverkusen) su Tah: «Un’esclusione!»

(Di venerdì 18 ottobre 2024) A parlare di Tah, obiettivo di mercato dell’per la difesa, il DS delSimon. Il direttore ha dato importanti aggiornamenti. LE ULTIME – Il Direttore Sportivo Simonha parlato del futuro di Jonathan Tah. Il difensore delva in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2025, ma potrebbe non rinnovare il contratto. L’è una delle squadreessate per poterlo acquistare a parametro zero la prossima estate. A tal proposito, lo stessoha chiuso per un’eventuale cessione a gennaio del centrale tedesco: «Non abbiamo intenzione di vendere Jona in inverno. Rinnovo? Al momento la situazione è questa, ma non abbiamo mai escluso nulla. La porta non è chiusa». Il DS dei tedeschi, peraltro avversari dell’in Champions League, ha parlato in questo modo su Kölner stadt anzeiger.