Ilrestodelcarlino.it - Individuato e denunciato il gruppo che aggredì e ruppe il naso a un adolescente

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Bagnara di Romagna (Ravenna), 18 ottobre 2024 - Sono stati i carabinieri della stazione di Bagnara di Romagna ad individuare e denunciare ildi aggressori (formati da undici persone, tra cui sette minorenni) che nelle scorse settimaneilad un minorenne della zona per poi darsi alla fuga. Il grave episodio era scaturito a causa di liti scoppiate per futili motivi e a più riprese fra ragazzi, in alcuni casi anche minorenni, che in quel caso andarono troppo oltre, sfociando in una vera e propria aggressione. Bagnara di Romagna fu teatro di un’aggressione difra ragazzi di origine italiana e albanese, non tutti maggiorenni, nei confronti di un giovane italiano appartenente ad una comitiva di coetanei degli aggressori.