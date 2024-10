Gqitalia.it - In A Real Pain Jesse Eisenberg mixa alla perfezione il genere “buddy movie” con l'orrore dell'Olocausto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Aè una storia in perfetto stile. Del resto, il film, in arrivo nei cinema dal 27 febbraio, dopo l’anteprimaFesta del cinema di Roma, se non è autobiografico in senso stretto, affonda le sue radici nella storia familiare’attore, quisua seconda prova dietro la macchina da presa dopo il debutto da regista con Quando avrai finito di salvare il mondo del 2022. L’ideaa storia, racconta, nasce da una riflessione fatta durante un viaggio in Polonia. «Un tour di due settimane con una sosta nel villaggio di Kranystaw, per visitare la casa dove aveva vissuto una mia parente prima che la persecuzione contro gli ebrei costringesse la sua famiglia a fuggire dal Paese. A un certo punto ho avuto come una rivelazione. Mi sono chiesto: “Se l’non fosse mai avvenuto, io sarei esistito? Che persona sarei stata?».