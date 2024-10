Impennata nei vaccini, picco di prenotazioni: passano da 200 a 1600. “L’inizio fa ben sperare” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – A poco più di due settimane dalL’inizio della campagna di vaccinazione gratuita antinfluenzale e contro il Covid i numeri parlano già di un grande risultato. Una sensibile Impennata rispetto allo scorso anno che fa ben sperare. Siamo passati dai 2764 vaccini registrati lo scorso anno in questo periodo, ai ben 16400 circa registrati, se pur non ancora somministrati. “Un dato che fa ben sperare. Se l’andamento continuerà con questi numeri potremmo avere un miglioramento netto delle coperture rispetto allo scorso anno” spiega Elena De Sanctis, direttrice igiene e sanità pubblica area est e responsabile rete vaccinazioni e raccordo con cure primarie Asl Toscana Sud Est. Siamo ancora in una fase di ipotesi, ma i dati sono pur sempre importanti. Stabili invece, al momento, le registrazioni per vaccinarsi contro il Covid. Lanazione.it - Impennata nei vaccini, picco di prenotazioni: passano da 200 a 1600. “L’inizio fa ben sperare” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – A poco più di due settimane daldella campagna di vaccinazione gratuita antinfluenzale e contro il Covid i numeri parlano già di un grande risultato. Una sensibilerispetto allo scorso anno che fa ben. Siamo passati dai 2764registrati lo scorso anno in questo periodo, ai ben 16400 circa registrati, se pur non ancora somministrati. “Un dato che fa ben. Se l’andamento continuerà con questi numeri potremmo avere un miglioramento netto delle coperture rispetto allo scorso anno” spiega Elena De Sanctis, direttrice igiene e sanità pubblica area est e responsabile rete vaccinazioni e raccordo con cure primarie Asl Toscana Sud Est. Siamo ancora in una fase di ipotesi, ma i dati sono pur sempre importanti. Stabili invece, al momento, le registrazioni per vaccinarsi contro il Covid.

