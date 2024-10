Iodonna.it - Il reality accoglie due ex concorrenti: Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino Express 2024 è a un punto di svolta: stasera alle 21.35 su TV8 va in onda la sesta puntata. La finale è sempre più vicina e le 6 coppie in gara devono fare leva su tutta la loro intraprendenza per affrontare e superare brillantemente le tre missioni che le porterà da Luang Prabang a Vientiane, nel Laos. Una tappa, lunga 420 chilometri costellati di prove, insidie e imprevisti, al termine della quale raggiungeranno il Tappeto Rosso e scopriranno se potranno proseguire o meno il viaggio. A guidarli in questa avventura ci saranno, come sempre, Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Fru.