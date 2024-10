Bergamonews.it - Il meteorologo: “Verso l’apice del maltempo, potenziali criticità anche in Lombardia”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Bergamo. Ilcolpisce ancora il bel paese e la. Da ieri una nuova perturbazione si sta abbattendo in queste ore su tutta l’Italia, connelle regioni settentrionali previsto proprio tra oggi (giovedì 17 ottobre) e domani (venerdì 18). “Ci attendono ancora quattro giorni di pioggia a causa di una nuova perturbazione atlantica che dapprima indugerà sullo Stivale, ma successivamente si isolerà in una circolazione ciclonica proprio sul cuore dell’Italia – conferma ildi 3BMeteo Edoardo Ferrara che spiega –Tra oggi e venerdìdelal Nord con piogge e rovesci a tratti intensi e battenti: attenzione particolare alla Liguria, dove complessivamente potranno cadere ulteriori picchi 200-300m in particolare sul Genovese, con rischio nuove esondazioni”.