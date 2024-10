Gaeta.it - Il Grand Egyptian Museum apre parzialmente dopo due decenni di attesa, tesori da scoprire

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Con un graduale avvio dei suoi servizi, ildi Giza si appresta a presentare al pubblico una parte della sua vasta collezioneoltre vent'anni di lavori. Il museo, posizionato vicino alle storiche piramidi, si prefigge di diventare una delle principali attrazioni culturali del mondo, ospitando oltre 100.000 reperti, compresi alcuni deipiù celebri dell'antichità egizia. Il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly ha definito questo evento come "trial opening", una fase di avvio che precede l'inaugurazione ufficiale, la cui data non è ancora stata comunicata. Gli appassionati di storia potranno così accedere a una selezione di oggetti che vanno da statue faraoniche a sarcofagi e mummie, anche se i leggendaridella tomba di Tutankhamon non saranno disponibili per la visione in questa fase.