Il ‘Cercal’ festeggia 40 anni: "Scuola al passo con i tempi" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Da quarant’anni valorizza talenti, realizza progetti e sogni, scommette sul futuro dei giovani e del territorio, crea sinergie con aziende e istituzioni: Cercal, la Scuola internazionale delle calzature di San Mauro Pascoli, festeggia oggi il 40esimo compleanno a Villa Torlonia. Dell’importante traguardo raggiunto, degli obiettivi futuri e delle sfide che attendono il distretto sammaurese, abbiamo parlato con l’attuale presidente Cercal, l’amministratore delegato di Pollini Marco Piazzi. Dottor Piazzi, se la sente di tracciare un bilancio di questi primi quarant’anni? "Parto da un dato cruciale: dalla sua istituzione, nel 1984, Cercal ha formato più di 3mila giovani, gran parte dei quali lavora all’interno di aziende del settore moda, con ruoli coerenti alla formazione ricevuta. Ilrestodelcarlino.it - Il ‘Cercal’ festeggia 40 anni: "Scuola al passo con i tempi" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Da quarant’valorizza talenti, realizza progetti e sogni, scommette sul futuro dei giovani e del territorio, crea sinergie con aziende e istituzioni: Cercal, lainternazionale delle calzature di San Mauro Pascoli,oggi il 40esimo compleanno a Villa Torlonia. Dell’importante traguardo raggiunto, degli obiettivi futuri e delle sfide che attendono il distretto sammaurese, abbiamo parlato con l’attuale presidente Cercal, l’amministratore delegato di Pollini Marco Piazzi. Dottor Piazzi, se la sente di tracciare un bilancio di questi primi quarant’? "Parto da un dato cruciale: dalla sua istituzione, nel 1984, Cercal ha formato più di 3mila giovani, gran parte dei quali lavora all’interno di aziende del settore moda, con ruoli coerenti alla formazione ricevuta.

