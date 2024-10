Ilgiorno.it - Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, Milano li omaggia con un murales

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Cinque affreschi su una superficie totale di 20 metri per rendere omaggio aed. A realizzare ilal Circolo Cerizza in via Meucci 4 aè stata l’artista 27enne Giulia Dal Bon, figlia del presidente della FondazionePaolo Dal Bon. Giulia Dal Bon si è formata all’Accademia di Belle Arti di Brera e, nonostante la giovane età , conserva un ricordo nitido e preciso proprio di. Quando aveva cinque anni, infatti, lo ha incontrato e ha ricevuto da lui proprio un foglio per disegnare. Proprio questo episodio è uno di quelli rappresentati da lei neled, due icone, due leggende. Due simboli della musica e della cultura. Due personaggi di unache forse non si vede più, ma che in fondo c’è ancora nell’anima della città e dei suoi cittadini.