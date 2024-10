Esplosione a Cerveteri: i dettagli di un episodio che ha scosso la comunità locale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una forte Esplosione ha scosso Viale Manzoni a Cerveteri mercoledì scorso, causando grande apprensione tra i residenti e richiamando l’intervento immediato delle autorità locali. I soccorsi, coordinati dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri, si sono attivati prontamente, inizialmente ipotizzando che l’origine del sinistro fosse legato a una bombola di gas. Tuttavia, la verifica delle cause ha portato a scoprire che la deflagrazione era stata causata dalla colonna di un garage, suscitando domande sulla sicurezza e la gestione delle risorse energetiche nella zona. La dinamica dell’Esplosione e l’intervento dei soccorsi L’Esplosione si è verificata nel pomeriggio, quando i residenti hanno descritto un “boato” che ha fatto tremare le abitazioni. Gaeta.it - Esplosione a Cerveteri: i dettagli di un episodio che ha scosso la comunità locale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una fortehaViale Manzoni amercoledì scorso, causando grande apprensione tra i residenti e richiamando l’intervento immediato delle autorità locali. I soccorsi, coordinati dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri, si sono attivati prontamente, inizialmente ipotizzando che l’origine del sinistro fosse legato a una bombola di gas. Tuttavia, la verifica delle cause ha portato a scoprire che la deflagrazione era stata causata dalla colonna di un garage, suscitando domande sulla sicurezza e la gestione delle risorse energetiche nella zona. La dinamica dell’e l’intervento dei soccorsi L’si è verificata nel pomeriggio, quando i residenti hanno descritto un “boato” che ha fatto tremare le abitazioni.

