Eliminato Sinwar, il boia del 7 ottobre Netanyahu: «Ora liberate gli ostaggi» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ucciso per caso a Rafah il «macellaio» che tentava di abbandonare la Striscia. Il suo giubbotto era carico di granate. Il premier esulta e parla ai palestinesi: «Non è ancora finita, ma è iniziato il giorno dopo il Male». Laverita.info - Eliminato Sinwar, il boia del 7 ottobre Netanyahu: «Ora liberate gli ostaggi» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ucciso per caso a Rafah il «macellaio» che tentava di abbandonare la Striscia. Il suo giubbotto era carico di granate. Il premier esulta e parla ai palestinesi: «Non è ancora finita, ma è iniziato il giorno dopo il Male».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morto Sinwar - il capo di Hamas. Israele : abbiamo eliminato la mente del 7 ottobre - Israele: abbiamo eliminato la mente del 7 ottobre first appeared on TG2000. . La tv israeliana, nel pomeriggio, dà una notizia che fa subito il giro del mondo: l’uccisione di Sinwar: capo di Hamas e ideatore dell’attacco del 7 ottobre. Servizio di Maurizio Di Schino The post Morto Sinwar, il capo di Hamas. (Tv2000.it)

Il ministro degli Esteri di Israele conferma - 'Sinwar eliminato' - Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha confermato ufficialmente la morte di Yahya Sinwar: "Il grande assassino Yahya Sinwar, responsabile del massacro e delle atrocità del 7 ottobre, è stato eliminato dai soldati dell'Idf", ha dichiarato. (Quotidiano.net)

Medioriente : Katz conferma - eliminato Sinwar - “Si tratta di una grande conquista militare e morale per Israele e di una vittoria per l’intero mondo libero contro l’asse del male dell’Islam estremo guidato dall’Iran. “Il principale assassino Yahya Sinwar, responsabile del massacro e delle atrocità del 7 ottobre, è stato eliminato dai soldati dell’Idf”, ha scritto Katz. (Lapresse.it)