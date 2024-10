Dilemma Napoli, Conte l’ha detto davvero: l’annuncio ha spiazzato tutti (Di venerdì 18 ottobre 2024) In casa Napoli, in attesa della gara di domenica contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, bisogna registrare un Dilemma per Antonio Conte. Dopo aver salutato la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, il prossimo weekend che sta per iniziare sta per portare con sé un turno di campionato davvero ricco di partite molto interessanti. Basti pensare solo ai due big match Juve-Lazio e Roma-Inter. Antonio Conte ha un Dilemma (LaPresse) tvplay.itIl Milan, invece, sfiderà domani allo Stadio San Siro la sorprendente Udinese. Mentre il Napoli capolista sarà di scena allo Stadio Castellani per giocare con l’altra sorpresa di questo inizio campionato, ovvero l’Empoli. I toscani, di fatto, saranno un ostacolo duro per gli uomini di Antonio Conte, considerando anche il fatto che hanno la seconda miglior difesa dell’intera Serie A. Tvplay.it - Dilemma Napoli, Conte l’ha detto davvero: l’annuncio ha spiazzato tutti Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) In casa, in attesa della gara di domenica contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, bisogna registrare unper Antonio. Dopo aver salutato la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, il prossimo weekend che sta per iniziare sta per portare con sé un turno di campionatoricco di partite molto interessanti. Basti pensare solo ai due big match Juve-Lazio e Roma-Inter. Antonioha un(LaPresse) tvplay.itIl Milan, invece, sfiderà domani allo Stadio San Siro la sorprendente Udinese. Mentre ilcapolista sarà di scena allo Stadio Castellani per giocare con l’altra sorpresa di questo inizio campionato, ovvero l’Empoli. I toscani, di fatto, saranno un ostacolo duro per gli uomini di Antonio, considerando anche il fatto che hanno la seconda miglior difesa dell’intera Serie A.

Napoli - Conte : “Contro l’Empoli serviranno cuore e concentrazione. Neres-Kvara è un dilemma” - Rispetto per l’Empoli e preparazione alla sfida Parlando dell’avversario, Conte ha elogiato l’Empoli come una squadra ben organizzata e ha riconosciuto le difficoltà storiche sul loro campo: “Storicamente Empoli è sempre stato un campo molto difficile per noi”. Attenzione all’esaltazione e focus sul presente Il tecnico ha messo in guardia dall’eccessiva euforia dopo le prime giornate positive: ... (Napolipiu.com)

Napoli - Conte : "Dilemma Neres-Kvaratskhelia - Lobotka meno grave del previsto. C'è troppa esaltazione" - Dopo la sosta riparte il campionato per tutti e anche per il Napoli, che domenica sarà in campo al Castellani nel lunch match di Empoli. Gli... (Calciomercato.com)

DIRETTA | Empoli-Napoli - Conte : “Ho un dilemma su Kvaratskhelia e David Neres. Scudetto? Ci vuole pazienza” - Però c’è la soddisfazione di star lavorando tanto e bene, e la soddisfazione di avere un bel gruppo di ragazzi. Su Meret – “Alex è prossimo al rientro, però c’erano troppi rischi per la partita contro l’Empoli. it. A me piace vivere la città, quando ti scoprono e ti dicono dello Scudetto, io rispondo sempre “pazienza”. (Calciomercato.it)