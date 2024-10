Gqitalia.it - Decarbonizziamo le nostre vite

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Quando intorno al 2018 sono apparsi i movimenti per la lotta al riscaldamento globale come Fridays for Future e Extinction Rebellion, il messaggio era univoco e dirompente, per l’epoca: basta parlarci di cannucce e raccolta differenziata, gli sforzi individuali sono inutili, il problema climatico è troppo grande, serve un cambiamento sistemico e globale. C’erano letteratura scientifica e solida teoria a supporto di questa visione, a partire dall’ascesa dei neo-marxisti ecologisti come il filosofo giapponese Kohei Saito, ma c’era soprattutto la frustrazione per come in passato gli sforzi individuali erano stati strumentalizzati per bloccare il cambiamento.