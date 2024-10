“Corsi abilitanti da 2mila euro. Concorsi? Troppe riserve e i posti accantonati per le assunzioni tolgono supplenze. I DS chiamano fino ad avente diritto”. INTERVISTA (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Il concorso PNRR – spiega una docente – era stato pensato e indetto per superare il precariato ma paradossalmente non funziona e finisce per premiare magari chi ha svolto il servizio civile universale, che avrà diritto a una quota di riserva di posti a svantaggio dei precari che hanno fatto il concorso e a quelli che hanno lavorato da anni nella scuola”. L'articolo “Corsi abilitanti da 2mila euro. ConCorsi? Troppe riserve e i posti accantonati per le assunzioni tolgono supplenze. I DS chiamano fino ad avente diritto”. INTERVISTA . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Il concorso PNRR – spiega una docente – era stato pensato e indetto per superare il precariato ma paradossalmente non funziona e finisce per premiare magari chi ha svolto il servizio civile universale, che avràa una quota di riserva dia svantaggio dei precari che hanno fatto il concorso e a quelli che hanno lavorato da anni nella scuola”. L'articolo “da. Cone iper le. I DSad”.

