Coppia intossicata da monossido di carbonio

Lucca, 18 ottobre 2024 - Intossicati da monossido di carbonio. Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, allertata dal 118, è intervenuta poco dopo mezzanotte in via Nicola Fabrizi 31 per soccorrere due persone che all'improvviso hanno accusato segni di malessere. Una volta entrati all'interno dell'abitazione i vigili del fuoco hanno rilevato un'alta concentrazione di monossido di carbonio. I due coniugi residenti presentavano sintomi di intossicazione e la donna era già in stato incosciente. Il personale sanitario del 118 ha provveduto a trasportare in ambulanza gli intossicati. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castelnuovo.

