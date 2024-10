Conte: «Neres al posto di Kvara o Politano? In questo momento il dilemma è con Khvicha» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico del Napoli, Antonio Conte ha parlato oggi nella conferenza stampa di presentazione del match contro l’Empoli spiegando ciò che il Napolista aveva scritto dopo la partita col Monza, che Politano si è reso indispensabile per questo Napoli Se Neres giocasse titolare oggi, giocherebbe al posto di Politano o Kvara? «Ad un mese di distsanza dalle due soste dal suo arrivo, vederlo oggi è un altro giocatore. Quando sai che devi andar via è un po’ come Romelu, ti vuoi allenare ma la testa è un po’ altrove. Oggi David è un giocatore che mi mette in difficoltà, non lo nego. Vedendo alcune situazioni in questo momento il dilemma è con Khvicha per caratteristiche, di qualità offensive, anche di predisposizione al sacrificio anche senza palla. L’equilibrio è alla base di tutto. Oggi, rispetto ad un mese fa, David mi fa sentire più forte. Ilnapolista.it - Conte: «Neres al posto di Kvara o Politano? In questo momento il dilemma è con Khvicha» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico del Napoli, Antonioha parlato oggi nella conferenza stampa di presentazione del match contro l’Empoli spiegando ciò che il Napolista aveva scritto dopo la partita col Monza, chesi è reso indispensabile perNapoli Segiocasse titolare oggi, giocherebbe aldi? «Ad un mese di distsanza dalle due soste dal suo arrivo, vederlo oggi è un altro giocatore. Quando sai che devi andar via è un po’ come Romelu, ti vuoi allenare ma la testa è un po’ altrove. Oggi David è un giocatore che mi mette in difficoltà, non lo nego. Vedendo alcune situazioni inilè conper caratteristiche, di qualità offensive, anche di predisposizione al sacrificio anche senza palla. L’equilibrio è alla base di tutto. Oggi, rispetto ad un mese fa, David mi fa sentire più forte.

