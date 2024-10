Come Sinner ha migliorato il proprio servizio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel momento in cui Jannik Sinner riesce a battere Novak Djokovic per la prima volta, nella fase a gironi delle scorse ATP Finals, Adriano Panatta lo incorona Come erede del serbo. Pare un’associazione frettolosa in quel momento, dettata dall’euforia della grande vittoria ma necessaria di conferme: conferme che sono poi effettivamente arrivate durante, l’ormai già leggendaria, stagione 2024 di Sinner, simile per moltissimi aspetti a quella del 2011 di Djokovic. STEADYPAYWALL Dopo la finale di Shanghai di pochi giorni fa è stato Djokovic a sottolineare la loro somiglianza. Secondo il tennista serbo: «mi ricorda me stesso, non commette errori e cerca di togliere il tempo all’avversario, di soffocarlo, quello che io ho fatto per tanti anni. Questo è l’obiettivo: far sentire i tuoi avversari sempre sotto pressione per i tuoi colpi, la tua velocità , la tua presenza in campo». Ultimouomo.com - Come Sinner ha migliorato il proprio servizio Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel momento in cui Jannikriesce a battere Novak Djokovic per la prima volta, nella fase a gironi delle scorse ATP Finals, Adriano Panatta lo incoronaerede del serbo. Pare un’associazione frettolosa in quel momento, dettata dall’euforia della grande vittoria ma necessaria di conferme: conferme che sono poi effettivamente arrivate durante, l’ormai già leggendaria, stagione 2024 di, simile per moltissimi aspetti a quella del 2011 di Djokovic. STEADYPAYWALL Dopo la finale di Shanghai di pochi giorni fa è stato Djokovic a sottolineare la loro somiglianza. Secondo il tennista serbo: «mi ricorda me stesso, non commette errori e cerca di togliere il tempo all’avversario, di soffocarlo, quello che io ho fatto per tanti anni. Questo è l’obiettivo: far sentire i tuoi avversari sempre sotto pressione per i tuoi colpi, la tua velocità , la tua presenza in campo».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner risponde a chi anche contro Djokovic lo vede come un uomo di ghiaccio : “Mi sono innervosito” - Anche quando Djokovic era a un passo dalla rimonta, Sinner è rimasto impassibile. Ma è solo una tattica: "A volte non riesco a gestirmi quando sono un po' stanco"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Puppo estasiato da Sinner : “Ho reagito come Bud Spencer con Terence Hill. Questo è lo Jannik che ho in mente” - All’inizio del secondo set il russo è risalito un paio di volte dallo 0-40, quindi poteva andare davvero male. VIDEO: LA PUNTATA COMPLETA DI TENNISMANIA . Jannik giustamente fa promozione del tennis in Arabia Saudita e dice che sono appassionati. “La cosa più importante per Sinner, oltre che intascare i soldi, è quella di non avere il minimo problema fisico in vista delle prossime sfide. (Oasport.it)

Jannik Sinner sbarca a Ryad : come lo accolgono - roba da non credere | Video - Sinner infatti dovrà scendere in campo al "Six King Slam", un torneo che non riguarda il circuito Atp e che vedrà impegnati solo 6 campioni: Sinner, appunto, Alcaraz, Nadal, Djokovic, Rune e Medvedev. La cifra? 6 milioni di dollari, la più alta mai messa in palio finora. Insomma, ne vedremo di belle. (Liberoquotidiano.it)