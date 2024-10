“Come sarà l’inverno”. Meteo, le previsioni di Giulio Betti: che mesi ci aspettano (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sembra esserci già un dato: l’inverno che comincerà tra due mesi circa sarà più freddo rispetto a quello degli ultimi anni. Lo spiega a Fanpage.it Giulio Betti – climatologo presso il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) e l’Istituto di Bioeconomia del CNR di Firenze. Quello dello scorso anno è stato il più caldo, in Italia, da 1800 anni. Le elaborazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche indicano che le temperature sono risultate di ben +2.19°C sopra la media trentennale 1991-2020. >> “Aiutatelo, lo sta portando via”. Disastro maltempo, uomo travolto da un fiume di fango e detriti: immagini terribili “Se consideriamo solamente Febbraio 2024, l’anomalia sale a ben +3.09°C, risultando il più caldo mai registrato, tutto questo nonostante l’ultima decade del mese abbia visto frequenti episodi piovosi”, si legge. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sembra esserci già un dato:che comincerà tra duecircapiù freddo rispetto a quello degli ultimi anni. Lo spiega a Fanpage.it– climatologo presso il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) e l’Istituto di Bioeconomia del CNR di Firenze. Quello dello scorso anno è stato il più caldo, in Italia, da 1800 anni. Le elaborazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche indicano che le temperature sono risultate di ben +2.19°C sopra la media trentennale 1991-2020. >> “Aiutatelo, lo sta portando via”. Disastro maltempo, uomo travolto da un fiume di fango e detriti: immagini terribili “Se consideriamo solamente Febbraio 2024, l’anomalia sale a ben +3.09°C, risultando il più caldo mai registrato, tutto questo nonostante l’ultima decade del mese abbia visto frequenti episodi piovosi”, si legge.

