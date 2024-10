Metropolitanmagazine.it - Come è stato ucciso e chi era Yahya Sinwar

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ieri, l’esercito israeliano ha annunciato di avere, leader di Hamas, ricercato da oltre un anno:era ritenuto uno degli ideatori degli attacchi del 7 ottobre, quando i miliziani di Hamas entrarono nel territorio israeliano uccidendo circa 1.200 persone, in gran parte civili israeliani, e prendendo circa 250 ostaggi. Israele ne ha annunciato l’uccisione nel tardo pomeriggio di giovedì, e nelle ore successive èpossibile ricostruiresia stata compiuta. Non è stata un’operazione pianificata e basata su operazioni di intelligence:mercoledì durante un pattugliamento di routine, in cui una brigata di soldati israeliani si è scontrata con quelli che riteneva tre miliziani di Hamas. Solo dopo la fine dell’operazione i soldati hanno notato la somiglianza di uno dei corpi con