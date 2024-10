Cisterna Volley e la sfida ai campioni d’Italia di Perugia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ancora fanalino di coda con un solo punto, raccolto nel tie-break contro Verona alla seconda giornata di Superlega, il Cisterna Volley si preparava a vivere due sfide impegnative lontano da casa. Si parte domenica alle 18 contro i campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia, al PalaEvangelisti. Europa.today.it - Cisterna Volley e la sfida ai campioni d’Italia di Perugia Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ancora fanalino di coda con un solo punto, raccolto nel tie-break contro Verona alla seconda giornata di Superlega, ilsi preparava a vivere due sfide impegnative lontano da casa. Si parte domenica alle 18 contro idella Sir Susa Vim, al PalaEvangelisti.

Cisterna Volley in trasferta : sfida cruciale contro i campioni d’Italia Sir Susa Vim Perugia - Oltre ai già citati Semeniuk e Giannelli, Augustin Loser e Roberto Russo si sono distinti nel reparto centrale, con 28 e 24 punti rispettivamente. I precedenti del Cisterna Volley Il Cisterna Volley, sebbene ancora in cerca della vittoria, ha mostrato segnali positivi nelle sue ultime prestazioni contro formazioni di vertice. (Gaeta.it)

Cisterna Volley - inizio difficile di stagione - . Non basta infatti una grande prova a muro per passare contro una Gas Sales Bluenergy Piacenza cinica e incisiva al servizio che nella gara valida per la terza giornata del campionato di Superlega si impone t. . Il Cisterna Volley deve ancora rimandare l’appuntamento con il primo successo stagionale. (Latinatoday.it)