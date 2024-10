Cinema e Tv in lutto, addio per sempre all’amata attrice (Di venerdì 18 ottobre 2024) Personaggi tv. Cinema e Tv in lutto, addio per sempre all’amata attrice. lutto nel mondo del Cinema e della tv, una famosa e amata attrice è morta. A rendere nota la notizia è stata la famiglia dell’attrice che ha fatto sapere attraveso la stampa locale che la donna è scomparsa per “motivi naturali”. Insomma, come spesso si dice in questi casi, la famosa interprete è morta di vecchiaia all’età di 93 anni. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO) L'articolo Cinema e Tv in lutto, addio per sempre all’amata attrice proviene da TvZap. Tvzap.it - Cinema e Tv in lutto, addio per sempre all’amata attrice Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Personaggi tv.e Tv inpernel mondo dele della tv, una famosa e amataè morta. A rendere nota la notizia è stata la famiglia dell’che ha fatto sapere attraveso la stampa locale che la donna è scomparsa per “motivi naturali”. Insomma, come spesso si dice in questi casi, la famosa interprete è morta di vecchiaia all’età di 93 anni. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO) L'articoloe Tv inperproviene da TvZap.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lutto per cinema e tv - morta l’amatissima attrice. L’annuncio della famiglia : “Se n’è andata serenamente” - Gaynor è stata anche una figura importante nel mondo della televisione, con otto special televisivi tra il 1967 e il 1978 che hanno messo in mostra il suo talento nel canto e nella danza. Conosciuta soprattutto per i suoi ruoli nei musical cinematografici degli anni ‘50, tra cui South Pacific del 1958, la donna ha anche ottenuto successo in una serie di special televisivi vincitori di Emmy. (Caffeinamagazine.it)

“È andato via anche lui”. Lutto per televisione e cinema - morto l’attore di Beverly Hills 90210 - Sul grande schermo, Pryor è stato lo sfortunato marito di Barbara Feldon in Smile (1975) di Michael Ritchie; il professore universitario fumatore di pipa che viaggia con Michael Sarrazin in auto in La corsa più pazza del mondo (1976) di Charles Bail; il direttore di un museo che incontra la sua fine in un cantiere ferroviario in La maledizione di Damien (1978) di Don Taylor. (Caffeinamagazine.it)

Cinema in lutto - addio Nicholas Pryor : tanti ruoli “paterni” - Pryor era noto per aver interpretato il padre di Tom Cruise nel celebre film ‘Risky Business – Fuori i vecchi… i figli ballano’ (1983) e il padre di Robert Downey Jr. Nicholas Pryor, pseudonimo di Nicholas David Probst, è deceduto nella sua casa a Wilmington, Carolina del Nord, a causa di un tumore. (Thesocialpost.it)