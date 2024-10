Cina: vlog di Yao, Yili agli occhi dei giornalisti stranieri (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – Durante la sesta edizione del World Media Summit, i leader dei media globali si sono recati in tour in diverse zone dello Xinjiang cinese. Seguite Wu Yao di Xinhua e i giornalisti stranieri per sperimentare la vivace cultura, il cibo delizioso e i paesaggi mozzafiato di Yili e Bortala nella regione. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: vlog di Yao, Yili agli occhi dei giornalisti stranieri Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – Durante la sesta edizione del World Media Summit, i leader dei media globali si sono recati in tour in diverse zone dello Xinjiang cinese. Seguite Wu Yao di Xinhua e iper sperimentare la vivace cultura, il cibo delizioso e i paesaggi mozzafiato die Bortala nella regione. Agenzia Xinhua

