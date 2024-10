Anteprima24.it - Caserta, la denuncia della Lega: “Politiche sociali al collasso”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“È alil settore delle, tra servizi non partiti e altri sospesi”. È quantoil consigliere comunaleMaurizio Del Rosso, che sottolinea “le gravi problematiche che stanno affliggendo i servizinel Comune die nell’Ambito C1?. “Il servizio di specialistica – spiega Del Rosso – non è ancora partito, nonostante nostri numerosi solleciti e, quando riprenderà, sarà attivo solo per un mese”. Una situazione allarmante che non si limita alla specialistica. “Il servizio di assistenza domiciliare per disabili e anziani – aggiunge il consigliere – è attualmente sospeso, lasciando molte famiglie senza supporto. Inoltre, a rischio è anche il servizio polifunzionale per disabili semi-residenziali, considerato che per il semestre gennaio-giugno 2024 la cooperativa nulla ha percepito”.