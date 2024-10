Borsa | Europa chiude a 2 velocità Parigi +039% Londra -032%

Borsa: Europa chiude a 2 velocità, Parigi +0,39%, Londra -0,32% (Di venerdì 18 ottobre 2024) Chiusura contrastata per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,39% a 7.613 punti e Londra ha ceduto lo -0,32% a 8.358 punti. Positive Francoforte (+0,38% a 19.657 punti) e Madrid (+0,16% a 11.923 punti). Quotidiano.net - Borsa: Europa chiude a 2 velocità, Parigi +0,39%, Londra -0,32% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Chiusura contrastata per le principali borse europee.ha guadagnato lo 0,39% a 7.613 punti eha ceduto lo -0,32% a 8.358 punti. Positive Francoforte (+0,38% a 19.657 punti) e Madrid (+0,16% a 11.923 punti).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Banca centrale svizzera abbassa i tassi di 25 punti portandoli all'1% - euforia sui mercati : Milano e Parigi +1 - 3% - Francoforte +1 - 1% - Gli averi a vista detenuti dalle banche presso la BNS saranno remunerati fino a un determinato limite al tasso guida BNS, quelli eccedenti tale limite a un tasso di interesse pari allo 0,5%. La Banca nazionale . La Banca centrale svizzera ha deciso di abbassare i tassi di 25 punti, portandoli all'1%. (Ilgiornaleditalia.it)

Olimpiadi Parigi 2024 - Italia quinta nella classifica a punti! Francia sul podio - Un totale di 546,5 punti in cui spiccano i 63 del nuoto, i 65 dell’atletica, i 36 della ginnastica artistica, i 34 della vela, i 26 del ciclismo su pista, i 26 del tiro a volo e i 23,5 del judo. Il Bel Paese ha eguagliato il record di allori conseguito a Tokyo 2020, ma ha aumentato di due unità il numero di titoli a cinque cerchi e ha chiuso al nono posto nel medagliere davanti alla Germania ... (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Olimpiadi Parigi in DIRETTA : ora la corsa a punti dell’omnium - Paternoster cerca una clamorosa rimonta - 11. 19 Manche decisiva per quanto riguarda la prima semifinale della sprint femminile: chi vince tra Lea Friedrich e Hetty van de Wouw affronta in finale per l’oro Ellesse Andrews. 56 Si passa alla gara a eliminazione dell’omnium femminile: deve provare a rimontare Letizia Paternoster. 14 Velocità davvero elevata, mancano soli dieci giri al termine. (Oasport.it)