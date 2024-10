Blitz al campo nomadi a Pavia: sequestrate munizioni e droga (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pavia, 18 ottobre 2024 – sequestrate dalla polizia droga e munizioni. Nel corso di una serie di perquisizioni domiciliari effettuate dalla squadra mobile e dalla squadra volante nell'area di piazzale Europa dove si trova il campo nomadi, gli agenti hanno rinvenuto all'interno di un'abitazione 50 proiettili detenuti illegalmente, circa 120 grammi di marijuana e un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi. Un uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e sostanze stupefacenti. La sua posizione è ora al vaglio della procura della Repubblica. Il Blitz rientra in una più ampia strategia volta a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità. Ilgiorno.it - Blitz al campo nomadi a Pavia: sequestrate munizioni e droga Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 –dalla polizia. Nel corso di una serie di perquisizioni domiciliari effettuate dalla squadra mobile e dalla squadra volante nell'area di piazzale Europa dove si trova il, gli agenti hanno rinvenuto all'interno di un'abitazione 50 proiettili detenuti illegalmente, circa 120 grammi di marijuana e un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi. Un uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e sostanze stupefacenti. La sua posizione è ora al vaglio della procura della Repubblica. Ilrientra in una più ampia strategia volta a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità.

