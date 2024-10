Sport.quotidiano.net - Basket serie b. Pordenone esperta e con taglia fisica:. Ferrara vuole correre

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Prosegue l’avvicinamento dell’Adamantalla delicata trasferta di domenica a, primo bivio della stagione biancazzurra visto che si affronteranno due delle tre capoliste a punteggio pieno. La truppa di coach Benedetto ci arriva forte dei quattro successi consecutivi ma non al meglio dal punto di vista fisico: oltre all’ormai lungodegente Ballabio, che sta lavorando fuori dal campo per recuperare nel migliore dei modi dall’infortunio muscolare all’adduttore della gamba sinistra, in settimana qualche linea di febbre ha colpito alcuni giocatori, tra cui Drigo, Turini (foto) e il giovane Cazzanti. Nulla di grave, sia chiaro, ma di certodomenica dovrà stringere un po’ i denti considerato il periodo non fortunatissimo sul piano fisico e degli acciacchi.