Amici 24 puntata 20 ottobre con Arisa e Diana Del Bufalo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nelladi domenica 20didi Maria De Filippi saranno ospiti in studioDele Rossella Brescia Domenica 20alle ore 14.00 su Canale 5 nuovo appuntamento pomeridiano con Maria De Filippi e il talent show. Proseguono le esibizioni di canto e di ballo per gli allievi della scuola.sarà in studio per cantare il brano colonna sonora del film Il ragazzo con i pantaloni rosa, al cinema dal 7 novembre. Tra gli ospiti chiamati a giudicare le esibizioni degli allievi in sfida,per il canto e Rossella Brescia per il ballo. Per giudicare la sfida di Senza Cri, Federica Abbate. Tra gli ospiti ancheDel, in studio per sponsorizzare il suo tour nei teatri.