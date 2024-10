Liberoquotidiano.it - Altra ischemia, nuovo ricovero per Zdenek Zeman: le condizioni del boemo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono diore d'ansia per. L'allenatoredel Pescara, 77 anni, si è sentito male giovedì sera ed è stato ricoverato alla clinica Pietrangeli di Pescara per alcuni controlli. Dietro al malore ci sarebbe una leggera. L'ex allenatore del Foggia dei miracoli a inizio anni Novanta, passato poi per Lazio, Roma, Napoli e Lecce tra le altre squadre, già lo scorso febbraio era stato costretto a lasciare la panchina biancazzurra per problemi di salute e operato dall'equipe del professor Stefano Guarracini. L'intervento venne deciso in seguito a un altro attacco ischemico che lo aveva colpito a dicembre 2023. L'allenatore non è in pericolo di vita ma resterà ricoverato nella clinica per ulteriori controlli.