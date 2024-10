Al Parco delle Ginestre occhi al cielo per il passaggio della cometa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre, dalle 19 alle 21, presso il Parco delle Ginestre in Via Salita di Oriolo a Faenza, condizioni meteo permettendo, osservazione pubblica della cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) con i binocoli e i telescopi messi a disposizione dall'associazione. Ingresso libero e gratuito Ravennatoday.it - Al Parco delle Ginestre occhi al cielo per il passaggio della cometa Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre, dalle 19 alle 21, presso ilin Via Salita di Oriolo a Faenza, condizioni meteo permettendo, osservazione pubblicaC/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) con i binocoli e i telescopi messi a disposizione dall'associazione. Ingresso libero e gratuito

