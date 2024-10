A Vico Equense nasce il primo parco bioenergetico del Sud-Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ieri, con il mio operatore, Valerio Scamardella, ho vissuto una delle esperienze più singolari della mia vita: abbiamo visitato “la collina incantata“, precisamente la Tenuta Astapiana – Villa Giusso a Vico Equense, il primo parco bioenergetico del Sud-Italia. All’interno della tenuta Astapiana, un tempo eremo camaldolese, è stato realizzato un percorso che offre paesaggi e ambientazioni A Vico Equense nasce il primo parco bioenergetico del Sud-Italia Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ieri, con il mio operatore, Valerio Scamardella, ho vissuto una delle esperienze più singolari della mia vita: abbiamo visitato “la collina incantata“, precisamente la Tenuta Astapiana – Villa Giusso a, ildel Sud-. All’interno della tenuta Astapiana, un tempo eremo camaldolese, è stato realizzato un percorso che offre paesaggi e ambientazioni Aildel Sud-Il Blog di Giò.

Tenuta Astapiana-Villa Giusso a Vico Equense - nasce il primo parco bioenergetico del Sud-Italia - . Il percorso bio-energetico di AstapianaAll’interno della tenuta Astapiana, che si estende su 110. Le aree e i punti di sosta sono dislocate lungo i seguenti percorsi natura: Il percorso dei belvedere l’uliveto bioenergetico il lecceto artistico Sostare in questi spazi produce un miglioramento dello stato energetico e della funzionalità degli organi del corpo umano, riducendo velocemente lo ... (Ildenaro.it)

