Zielinski infortunato le sensazioni dopo il primo allenamento con l’Inter

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Piotrai box per infortunio torna comunque ad allenarsi con. Di seguito le ultime novità legate alle condizioni del centrocampista polacco e alle tempistiche del rientro a disposizione di Simone Inzaghi. PERDITA – La sosta per le Nazionali è a due volti per Piotr. Una faccia della medaglia racconta dei due gol messi a segno con la maglia della Polonia contro Portogallo e Croazia, l’altra l’infortunio rimediato proprio nell’ultima sfida di Nations League pareggiata., anche alla fine di questo blocco di Nazionali, deve fare i conti con dei problemi fisici e proprio alla vigilia di un rientro in campionato tostissimo. Nella prossima tranche di partite ad attendere sul campo la squadra di Simone Inzaghi, infatti, ci saranno Roma, Young Boys e Juventus. Ci si chiede, dunque, quandopotrà tornare a disposizione del gruppo nerazzurro.