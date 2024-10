Waterfront tra Boccetta e Annunziata, aggiudicata la progettazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) aggiudicata in via provvisoria la progettazione degli interventi sul Waterfront tra Boccetta e Annunziata. Il concorso è stato vinto da Guendalina Salimei Tstudio di Roma, Ai Engeenering di Torino, Akkad di Roma, AG & P Greenscape di Milano, Urban Future Organization di Londra (con una sede a Messinatoday.it - Waterfront tra Boccetta e Annunziata, aggiudicata la progettazione Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)in via provvisoria ladegli interventi sultra. Il concorso è stato vinto da Guendalina Salimei Tstudio di Roma, Ai Engeenering di Torino, Akkad di Roma, AG & P Greenscape di Milano, Urban Future Organization di Londra (con una sede a

