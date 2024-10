“Vuole il posto della collega”. Nunzia De Girolamo pigliatutto: l’altra conduttrice non ne sarà felice (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo una stagione brillante con Gianluca Semprini a Estate in diretta, Nunzia De Girolamo è tornata in tv con Ciao Maschio. È un format vincente sin dall’inizio. Partito nell’inverno di tre anni fa e con protagonisti sempre gli uomini vip, va in onda nella seconda serata del sabato di Rai 1 e in queste prime puntate ha già registrato ottimi ascolti. Anzi, a dirla tutta nella quinta puntata della quinta stagione ha totalizzato il 19,7% di share, con punte del 22% segnando il record di trasmissione più vista nella seconda serata del sabato. Scendendo nei dettagli, sia la puntata con Massimo Ghini, Gabriele Corsi e Marco Columbro che la precedente con Sal Da Vinci, Roberto Ciufoli e Gianluca Torre, si sono superati i 710mila spettatori con uno share medio attorno al 20%. Leggi anche: “Le storie finiscono”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo una stagione brillante con Gianluca Semprini a Estate in diretta,Deè tornata in tv con Ciao Maschio. È un format vincente sin dall’inizio. Partito nell’inverno di tre anni fa e con protagonisti sempre gli uomini vip, va in onda nella seconda serata del sabato di Rai 1 e in queste prime puntate ha già registrato ottimi ascolti. Anzi, a dirla tutta nella quinta puntataquinta stagione ha totalizzato il 19,7% di share, con punte del 22% segnando il record di trasmissione più vista nella seconda serata del sabato. Scendendo nei dettagli, sia la puntata con Massimo Ghini, Gabriele Corsi e Marco Columbro che la precedente con Sal Da Vinci, Roberto Ciufoli e Gianluca Torre, si sono superati i 710mila spettatori con uno share medio attorno al 20%. Leggi anche: “Le storie finiscono”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

IL PRIMO POMERIGGIO DI RAI1 : NUNZIA DE GIROLAMO AL POSTO DI CATERINA BALIVO? - E così, secondo Oggi, la padrona di casa di Ciao Maschio e Estate in Diretta potrebbe approdare dal 2025 alle 14 su Rai1 con un nuovo talk show. I vertici Rai avrebbero individuato in Nunzia De Girolamo uno dei volti più adatti a risollevare gli ascolti di una fascia oraria che è spesso stata il tallone d’Achille dell’ammiraglia. (Bubinoblog)

CIAO MASCHIO : RECORD DI ASCOLTI PER IL TALK SHOW CONDOTTO DA NUNZIA DE GIROLAMO - Record di ascolti per Nunzia De Girolamo e il suo Ciao Maschio. . Anche sui social la puntata ha riscosso molto successo, facendo risultare l’hastag #CiaoMaschio tra i più discussi della specifica fascia oraria. La puntata andata in onda ieri sera ha registrato il 19,3% di share. È, in termini percentuali, una delle puntate più vista di sempre di Ciao Maschio, il talk show condotto da Nunzia ... (Bubinoblog)

CIAO MASCHIO : RECORD DI ASCOLTI PER IL TALK SHOW CONDOTTO DA NUNZIA DE GIROLAMO - È, considerando le cinque edizioni del programma, una delle puntate, in termini percentuali, più viste di sempre. È, in termini percentuali, una delle puntate più vista di sempre di Ciao Maschio, il talk show condotto da Nunzia De Girolamo. La puntata andata in onda ieri sera ha registrato il 19,3% di share. (Bubinoblog)