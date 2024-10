Oasport.it - Volley femminile, Conegliano in scioltezza a Perugia nell’anticipo della 13. di A1! Gabi e Adigwe sugli scudi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano chiama erisponde. Ine affidandosi ad un ampio turn over, la Prosecco Doc Imoco conquista la terza vittoria consecutiva13ma giornata espugnando con un secco 3-0 il campoBartoccini-Mc Restaurie raggiunge così le milanesi in vetta alla classifica, almeno fino al week end. Per alcuni tratti le umbre sono riuscite ad imbrigliare la squadra ospite ma in troppe occasioni la squadra di casa ha commesso errori in serie che hanno aperto la strada alla facile vittoriaformazione di Santarelli. Starting seven confermato per le padrone di casa, mentre Santarelli si affida al turn over e schierain diagonale con Wolosz, Chirichella e Lubian al centro, Lanier ein banda e De Gennaro libero.