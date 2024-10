Calciomercato.it - Vlahovic stravolge tutto: “Deve fare la prima donna, alla Juve funziona così”

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dusantra gol e critiche, secondo l’ex bomber dellacambiare mentalità e giocare più per se stesso In questo primo scorcio di stagione si sono messi in mostra giocatori ma anche lacune, alcuni sono stati esaltati e altri rimproverati e criticati. Fa parte di entrambe le categorie di certo Dusan, che a livello di numeri ‘nudi e crudi’ non può essere sostanzialmente attaccato. Sette gol totali in nove partite tra campionato e Champions, dove ha realizzato una super doppietta in casa del Lipsia in una rimonta clamorosa. A far storcere il naso sono state magari le prestazioni, non sempre continue, o i tanti momenti in cui si è assentato e i gol clamorosi sbagliati come quello poi decisivo col Cagliari. Senza contare l’esultanza polemica a Genova, di cui poi si è comunque pentito. Dusan(LaPresse) – calciomercato.