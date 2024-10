Vieri: “Milan? Alti e bassi, deve trovare i giusti equilibri. Su Fonseca …” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell'edizione odierna del Corriere della Sera, l'ex giocatore di Inter e Milan, Bobo Vieri ha parlato della situazione attuale dei rossoneri Pianetamilan.it - Vieri: “Milan? Alti e bassi, deve trovare i giusti equilibri. Su Fonseca …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell'edizione odierna del Corriere della Sera, l'ex giocatore di Inter e, Boboha parlato della situazione attuale dei rossoneri

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex Milan - Bobo Vieri cancella Cassano e Adani. Ecco cosa è successo - Per me non esistono più”. Adesso, però, Ventola, Cassano e Adani si sono messi in proprio con un altro format: “Viva el futbol”, mentre Bobo ha proseguito da solo ma senza più il successo di una volta. La situazione Le parole di Vieri sono da prendere come una sorta di risposta per le accuse che aveva avanzato Antonio Cassano in una recente intervista: A quella persona là (Vieri, ndr) non voglio ... (Dailymilan.it)

Milan - Bobo Vieri : date tempo a Paulo Fonseca! Sulla situazione Leao-Theo… - . Non sarebbe emerso nulla se a Firenze i rigori fossero stati realizzati. Devono ancora trovare i giusti equilibri, con un allenatore che chiede cose diverse rispetto al passato. Milan, l’ex attaccante Bobo Vieri ha parlato dei rossoneri e ha affermato che Paulo Fonseca ha bisogno di tempo: sulla situazione Leao-Theo L’ex attaccante del Milan Bobo Vieri è convinto che il Milan abbia grande ... (Dailymilan.it)

Indagine curve Inter Milan : PERQUISITI il cognato di MALDINI e il socio d’affari di VIERI - Come riportato dall’ANSA, la procura ha emesso un mandato di perquisizione nei confronti dei fratelli Aldo e Mauro […]. Indagine curve Inter Milan, nuovo retroscena: perquisite le case del cognato di Paolo Maldini e del socio d’affari di Chrisitian Vieri Emergono nuovi retroscena sull’indagine sulle curve di Inter e Milan che ha travolto ieri le societa. (Calcionews24.com)