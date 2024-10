Veneto Classic 2024: il percorso ai raggi X. La Rosina e La Tisa da ripetere più volte ed anche un finale durissimo (Di giovedì 17 ottobre 2024) La stagione ciclistica sta per calare il sipario, ma c’è ancora un ultimo appuntamento sul territorio italiano. Si tratta della Veneto Classic, una corsa voluta da Filippo Pozzato, che spera e sogna di diventare una nuova Classica. Sicuramente una corsa molto bella ed interessante, con un percorso avvincente da Soave a Bassano del Grappa per 191.7 km. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio. Si parte da Soave e l’inizio della corsa non appare complicato, con l’unica insidia rappresentata dalla salita di Monteviale (1,8km al 6,1%). Dopo un centinaio di chilometri abbastanza pianeggianti, ecco che finalmente si entra nel vivo della corsa. Ci sarà un primo percorso di quasi 13 chilometri che prevede il passaggio per due volte sulla salita della Rosina (2,6 km al 6,5%). Su queste rampe potrebbe esserci una prima importante scrematura in gruppo. Oasport.it - Veneto Classic 2024: il percorso ai raggi X. La Rosina e La Tisa da ripetere più volte ed anche un finale durissimo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La stagione ciclistica sta per calare il sipario, ma c’è ancora un ultimo appuntamento sul territorio italiano. Si tratta della, una corsa voluta da Filippo Pozzato, che spera e sogna di diventare una nuovaa. Sicuramente una corsa molto bella ed interessante, con unavvincente da Soave a Bassano del Grappa per 191.7 km. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio. Si parte da Soave e l’inizio della corsa non appare complicato, con l’unica insidia rappresentata dalla salita di Monteviale (1,8km al 6,1%). Dopo un centinaio di chilometri abbastanza pianeggianti, ecco che finalmente si entra nel vivo della corsa. Ci sarà un primodi quasi 13 chilometri che prevede il passaggio per duesulla salita della(2,6 km al 6,5%). Su queste rampe potrebbe esserci una prima importante scrematura in gruppo.

Il ciclismo non è finito! Si chiude con Giro del Veneto e Veneto Classic : programma - orari - tv - In Cina si disputerà l’ultimo evento di livello World Tour: il Gree-Tour of Guangxi dal 15 al 20 ottobre. Grande attesa in Italia per due gare giovani ma già importanti nel panorama internazionale: Giro del Veneto il 16 ottobre e Veneto Classic il 20 ottobre, giorno in cui nel Sol Levante si vivrà la Japan Cup. (Oasport.it)