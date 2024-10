Uno “pizzicato” con 450 ricci di mare, l’altro con rete non consentita: multati (Di giovedì 17 ottobre 2024) GALLIPOLI/PORTO CESAREO – Sanzioni molto salate per due pescatori sportivi destinatari di specifici controlli da parte dei militari della guardia costiera. Nel primo episodio, un uomo è stato “pizzicato” con 450 ricci di mare appena pescati nonostante il fermo. È accaduto nella giornata di ieri Lecceprima.it - Uno “pizzicato” con 450 ricci di mare, l’altro con rete non consentita: multati Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) GALLIPOLI/PORTO CESAREO – Sanzioni molto salate per due pescatori sportivi destinatari di specifici controlli da parte dei militari della guardia costiera. Nel primo episodio, un uomo è stato “” con 450diappena pescati nonostante il fermo. È accaduto nella giornata di ieri

