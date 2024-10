Unicredit, accordo con i sindacati per 1000 uscite e 750 assunzioni: il piano (Di giovedì 17 ottobre 2024) Via al ricambio generazionale in Unicredit. Il colosso bancario italiano ha trovato l’intesa con i sindacati per l’uscita volontaria di mille dipendenti con la contestuale assunzione di 500 giovani lavoratori, più altri 250 ingressi previsti dal turn over. L’accordo firmato con Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin comprende un piano di riqualificazione delle risorse del gruppo, con programmi di occupazione e formazione. L’intesa Come spiegato dal sindacato degli autonomi della Fabi, la “procedura di efficientamento” è stata ridimensionata del 38% rispetto ai 1.600 dipendenti previsti all’inizio della trattativa sul piano di esodi, con il punto di caduta raggiunto a mille uscite volontarie e incentivate, delle quali 270 richieste ereditate dal precedente accordo, con 600 lavoratori inseriti in percorsi di formazione finanziata (Fba), erogati dall’Academy del gruppo Unicredit. Quifinanza.it - Unicredit, accordo con i sindacati per 1000 uscite e 750 assunzioni: il piano Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Via al ricambio generazionale in. Il colosso bancario italiano ha trovato l’intesa con iper l’uscita volontaria di mille dipendenti con la contestuale assunzione di 500 giovani lavoratori, più altri 250 ingressi previsti dal turn over. L’firmato con Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin comprende undi riqualificazione delle risorse del gruppo, con programmi di occupazione e formazione. L’intesa Come spiegato dal sindacato degli autonomi della Fabi, la “procedura di efficientamento” è stata ridimensionata del 38% rispetto ai 1.600 dipendenti previsti all’inizio della trattativa suldi esodi, con il punto di caduta raggiunto a millevolontarie e incentivate, delle quali 270 richieste ereditate dal precedente, con 600 lavoratori inseriti in percorsi di formazione finanziata (Fba), erogati dall’Academy del gruppo

Blitz di Unicredit - sale al 9% di Commerzbank. Governo tedesco spiazzato - sindacati in trincea - Gli analisti giudicano positivamente la mossa di Unicredit ma i sindacati della banca alzano le barricate. Non abbiamo bisogno di un altro disastro come quello che abbiamo visto alla Hypovereinsbank (banca tedesca con cui Unicredit si è fusa nel 2005, ndr)”. La quota è stata venduta per circa di 702 milioni di euro, spiega l’Agenzia finanziaria tedesca e l’offerta italiana è stata ... (Ilfattoquotidiano.it)